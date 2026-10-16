Ruch Chorzów – Odra Opole: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.10.2026)

Ruch Chorzów podejmie Odrę Opole w spotkaniu 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Oba zespoły przystąpią do meczu po zwycięstwach, więc piątkowe starcie będzie okazją do podtrzymania dobrej passy. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:30.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Denis Ventura

Ruch Chorzów – Odra Opole: gdzie oglądać na żywo?

Ruch Chorzów podejmie Odrę Opole w 11. kolejce Betclic 1. Ligi. Oba zespoły dzielą niewielkie różnice punktowe. W związku z tym piątkowe spotkanie na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim może wpłynąć na układ środkowej części tabeli. Dla gospodarzy będzie to okazja, aby wykorzystać atut własnego boiska, natomiast Opolanie spróbują potwierdzić, że stać ich na regularne zdobywanie punktów.

Chorzowianie przystąpią do meczu po zwycięstwie nad ŁKS-em Łódź (2:0), które przedłużyło ich serię ligowych spotkań bez porażki do czterech. Odra również wygrała w poprzedniej kolejce, pokonując Miedź Legnica (1:0) i przerywając passę pięciu meczów bez ligowego triumfu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch zajmuje aktualnie siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów, a zespół z Opola jest jedenasty i zgromadził 12 oczek. Piątkowa rywalizacja będzie zatem dla obu drużyn szansą na wykonanie kolejnego kroku w górę tabeli.

Ruch Chorzów – Odra Opole: transmisja na żywo za darmo

Mecz 11. kolejki Betclic 1. Ligi zostanie rozegrany w piątek, 16 października 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30, natomiast transmisja w TVP Sport rozpocznie się o 20:00. Komentarz zapewni Hubert Bugaj.

Ruch Chorzów – Odra Opole: transmisja w tv

Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Kibice będą mogli obejrzeć rywalizację na żywo i śledzić walkę o ligowe punkty na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Ruch Chorzów – Odra Opole: transmisja online

Transmisja internetowa będzie dostępna na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej tej stacji. Dzięki temu spotkanie można oglądać również na komputerze, smartfonie lub innym obsługiwanym urządzeniu.

Ruch Chorzów – Odra Opole: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu

wygraną Odry

remisem wygraną Ruchu

wygraną Odry

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów – Odra Opole? Spotkanie 11. kolejki Betclic 1. Ligi będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport. Stream online udostępnią strona internetowa i aplikacja TVP Sport. Kiedy odbędzie spotkanie Ruch Chorzów – Odra Opole? Mecz Ruch Chorzów – Odra Opole odbędzie się w piątek, 16 października 2026 roku. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20:30, a transmisja telewizyjna ruszy pół godziny wcześniej.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.