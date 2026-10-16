Widzew Łódź – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.10.2026)

Widzew Łódź zmierzy się z Wisłą Kraków w spotkaniu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w piątek, 16 października, o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji i internecie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Widzew Łódź – Wisła Kraków: gdzie oglądać na żywo?

Widzew Łódź i Wisła Kraków to kluby z bogatą historią, które przez lata odgrywały ważną rolę w polskiej piłce nożnej. Ich bezpośrednie spotkania mają zatem dodatkowy wymiar dla kibiców obu zespołów. Tym razem drużyny zmierzą się w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy, a pierwszy gwizdek na stadionie w Łodzi zabrzmi w piątek o godzinie 20:30.

Oba zespoły będą chciały wrócić na zwycięską ścieżkę po nieudanej poprzedniej kolejce. Widzew przegrał na wyjeździe z Piastem Gliwice (1:2), tracąc decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Wisła Kraków uległa natomiast Legii Warszawa (0:2). Dla łódzkiej będzie to kolejna szansa na przełamanie długiej serii bez ligowej wygranej, a Krakowianie spróbują szybko zareagować na porażkę w Warszawie.

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Widzew Łódź – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo

Mecz Widzewa Łódź z Wisłą Kraków będzie można śledzić na żywo w telewizji oraz przez internet. Spotkanie rozpocznie się w piątek, 16 października, o godzinie 20:30. Za komentarz odpowiedzą Adam Marchliński i Adam Szała. Mecz nie będzie jednak dostępny w otwartej telewizji, a tylko w wresji dodatkowo płatnej.

Widzew Łódź – Wisła Kraków: transmisja w tv

Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Kibice będą mogli wybrać jedną z tych stacji, aby obejrzeć rywalizację w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Widzew Łódź – Wisła Kraków: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie na platformie streamingowej CANAL+. To rozwiązanie dla kibiców, którzy chcą oglądać mecz na komputerze, telefonie lub innym obsługiwanym urządzeniu. Do skorzystania z transmisji wymagany jest pakiet obejmujący rozgrywki PKO BP Ekstraklasy.

Widzew Łódź – Wisła Kraków: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Widzewa

wygraną Wisły

remisem wygraną Widzewa

wygraną Wisły

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Wisła Kraków? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Transmisję online zapewni natomiast platforma CANAL+. Kiedy odbędzie spotkanie Widzew Łódź – Wisła Kraków? Mecz w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 16 października 2026 roku. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:30.

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