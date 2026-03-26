Barcelona sprzeda gwiazdora? Kluby z Anglii już o niego pytają

Barcelona nie wyklucza sprzedaży Alejandro Balde, który w tym sezonie zawodzi. "Mundo Deportivo" ujawnia, że do klubu dotarły już zapytania z Anglii. Gwiazdą interesują się giganci Premier League.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Alejandro Balde

Balde z transferem do Premier League?

Barcelona latem postara się o transfery napastnika oraz środkowego obrońcy. Aby zdobyć fundusze na nowe gwiazdy, nie wyklucza sprzedaży tych, którzy nie cieszą się zaufaniem Hansiego Flicka. Obecny sezon mocno podważył pozycję Alejandro Balde, który nie notował zbyt dobrych występów. Dodatkowo, jego problemy kadrowe często komplikowały plany szkoleniowca, który musiał szukać innych rozwiązań.

Zimą Barcelona sprowadziła Joao Cancelo, aby mógł on zastąpić Balde, gdy ten będzie niedostępny. Aktualnie Hiszpan leczy uraz, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Sam zawodnik nie rozważa odejścia i pragnie kontynuować karierę w stolicy Katalonii.

Niezależnie od aktualnej dyspozycji Balde, jego umiejętności są wysoko cenione w Premier League. „Mundo Deportivo” twierdzi, że do Barcelony dotarły już zapytania od trzech angielskich klubów – Manchesteru United, Manchesteru City oraz Aston Villi. Nie przełożyło się to jeszcze na oficjalne oferty.

W tym momencie Barcelona nie zamierza sprzedawać lewego obrońcy, ale jej nastawienie może się zmienić w przypadku atrakcyjnej finansowo oferty. Przede wszystkim to sam zawodnik musi być skłonny na przeprowadzkę, lecz obecnie tak się nie dzieje.

22-latek w tym sezonie rozegrał 34 mecze i zanotował trzy asysty. Od początku marca Flick musi radzić sobie bez niego, gdyż ten leczy kontuzję mięśnia.