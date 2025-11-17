Barcelona rozważa wielki powrót. Deco naciska na transfer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Cancelo może wrócić do Barcelony

Barcelona od dłuższego czasu szuka wzmocnień na bokach obrony. W związku z tym na liście życzeń klubu ponownie pojawił się Joao Cancelo. Zawodnik Al-Hilal jak przed rozpoczęciem minionego letniego okienka jest postrzegany jako piłkarz, który może wesprzeć defensywę. Portugalczyk dzięki swojej wszechstronności może grać po obu stronach boiska. Jak podaje „Fichajes” Deco ponownie podjął rozmowy zarówno z agentem zawodnika, jak i z klubem z Arabii Saudyjskiej.

Saudyjczycy chcą jednak zatrzymać 31-latka, dlatego negocjacje nie będą proste. Blaugrana zdaje sobie sprawę, że więcej będzie zależeć od podstawy klubu niż samego zawodnika, który ma ważny kontrakt do 2027 roku. Mimo to Katalończycy zamierzają przeanalizować wszystkie możliwości, żeby spróbować ściągnąć go z powrotem.

Jednocześnie sam Cancelo chciałby wrócić na Camp Nou. Portugalczyk dobrze wspomina czas spędzony w Barcelonie. To może pomóc w ewentualnych negocjacjach.

64-krotny reprezentant Portugalii występował w barwach Dumy Katalonii w sezonie 2023/2024 na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City. Następnie Obywatele sprzedali go za 25 milionów euro do Al-Hilal. Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia doświadczonego defensora na 15 milionów euro.

