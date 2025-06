PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick zgodził się na powrót Joao Cancelo

Hansi Flick wyraził zgodę na czwarty transfer Barcelony w letnim oknie transferowym. W związku z tym możliwe jest ponowne przybycie Joao Cancelo na Camp Nou. Według doniesień portugalski obrońca jest bliski powrotu do Katalonii za kwotę około 15 milionów euro, co czyni go stosunkowo niedrogim wzmocnieniem jak na jego doświadczenie i jakość.

Cancelo był wypożyczony do Barcelony z Manchesteru City na sezon 2023/2024. Portugalczyk pozostawił po sobie dobre wrażenie, zwłaszcza dzięki grze w pierwszej części sezonu. Jego umiejętność gry zarówno na prawej, jak i lewej obronie, idealnie wpasowuje się plany Hansiego Flicka, który szuka równowagi i elastyczności w składzie. Niemiec chciałby zwiększyć rywalizację na bokach defensywy.

Aktualnie Joao Cancelo ma ważny kontrakt z Al-Hilal do 2027 roku. Niemniej jednak piłkarz otwarcie wyrażał swoje przywiązanie do Barcelony, co świadczy o tym, że byłby gotowy na powrót. Ponadto jest skłonny przyjąć niższe wynagrodzenie, ponieważ jego wysoka pensja w Arabii Saudyjskiej jest nieosiągalna dla Dumy Katalonii.

Al-Hilal nie powinno stawiać większych przeszkód, jeśli Barcelona złoży formalną ofertę bliską 15 milionów euro. Flick już dał zielone światło na ten transfer, a więc władze Barcelony mogą rozpocząć działania. Jednak najpierw klub planuje sfinalizować transfer Nico Williamsa, zanim przejdzie do kolejnych kroków.