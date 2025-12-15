Barcelona rozpoczęła rozmowy ws. transferu. Flick zaskoczył wyborem

FC Barcelona rozpoczęła pierwsze rozmowy w sprawie letniego transferu Juliana Ryersona. Według Sky Germany kataloński klub szuka solidnego i rozsądnego finansowo zmiennika dla Julesa Kounde na kolejny sezon.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ryerson na radarze FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego i zaczyna sondować rynek pod kątem wzmocnień defensywy. Jak informuje Patrick Berger ze Sky Germany, Blaugrana odbyła już wstępne rozmowy z otoczeniem Juliana Ryersona. Norweg jest związany z Borussia Dortmund kontraktem do 2028 roku, ale nie zamyka się na zmianę klubu.

Duma Katalonii od dłuższego czasu opiera grę na prawej stronie defensywy niemal wyłącznie na Julesie Kounde. Francuz gra regularnie, choć na początku obecnego sezonu jego forma wyraźnie falowała. W tym okresie Hansi Flick sięgał po Erica Garcie, który dobrze wywiązywał się z nowych obowiązków.

Niemiecki trener stopniowo przesuwa jednak Garcie do środka pola i defensywy. To sprawia, że temat klasycznego prawego obrońcy wrócił na biurko działu sportowego. Ryerson ma być jednym z pierwszych graczy analizowanych pod kątem roli zmiennika Kounde. Zawodnik ma 28 lat i uchodzi za solidnego oraz uniwersalnego gracza.

Ryerson rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zanotował piec asyst w tym sezonie. W Dortmundzie jest postrzegany jako piłkarz pewny i regularny, co wpisuje się w oczekiwania Flicka wobec rezerwowego obrońcy.

Rozmowy z otoczeniem zawodnika BVB mają na razie charakter bardzo wstępny. Ponadto, FC Barcelona nie traktuje tego tematu jako jedynej opcji i rozważa także inne możliwości.

Zobacz również: Milan dogadał się z nowym napastnikiem! Transfer o krok