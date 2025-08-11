Barcelona rezygnuje z tego piłkarza. Koniec spekulacji

Barcelona obserwowała Geronimo Spinę z Atletico Madryt B, ale według "Mundo Deportivo" nie planuje transferu podczas letniego okienka. Priorytetem jest rejestracja obecnych zawodników.

Spina poza planami Barcelony na letnie okno

Barcelona od miesięcy monitorowała rozwój Geronimo Spiny. Argentyński środkowy obrońca trafił do Atletico Madryt w 2023 roku po dobrym okresie w Estudiantes de La Plata. Pod okiem Fernando Torresa najpierw występował w drużynie U19, a następnie w rezerwach. Jego postawa zaowocowała powołaniami od Diego Simeone do pierwszego zespołu, gdzie znalazł się w kadrze meczowej na dwa spotkania Ligi Mistrzów i jedno w La Liga.

Według „Mundo Deportivo” raporty skautów Blaugrany na temat Spiny są bardzo pozytywne. Klub docenia jego potencjał, ale ograniczenia finansowego fair play sprawiają, że sprowadzenie stopera nie jest priorytetem. Mimo zainteresowania tym graczem, o czym pisały hiszpańskie media w ostatnich dniach, transferu nie będzie.

Odejście Inigo Martineza wywołało spekulacje o ewentualnym wzmocnieniu defensywy. Władze Barcelony podkreślają jednak, że przy braku dużych, niespodziewanych odejść kadra na sezon jest już zamknięta.

Aktualny cel mistrzów Hiszpanii to rejestracja nowych piłkarzy oraz kontraktów odnowionych latem. Hansi Flick chce rozpocząć sezon z pełnym składem gotowym do rywalizacji w La Liga i Lidze Mistrzów. Transfer Spiny mógłby wrócić do gry jedynie w przypadku nagłej zmiany sytuacji kadrowej w ostatnich dniach okna.

