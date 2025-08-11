Barcelona zdecydowała ws. transferów. Kluczowa wiadomość!

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (FC Barcelona - Villarreal CF)

Barcelona bez kolejnych transferów

Joan Garcia i Marcus Rashford – przed nowym sezonem Barcelona pozyskała tylko dwóch zawodników. Ilu graczy pożegnało się z Dumą Katalonii? Siedmiu. Pau Victor, Ale Valle, Pablo Torre, Inigo Martinez i Clement Lenglet odeszli na zasadzie transferów definitywnych, natomiast Ansu Fati i Ander Astralaga zostali wypożyczeni. Jaki plan na dalszą część okienka ma Blaugrana?

Luis Fernando Rojo zdradził, że Barca już nie wzmocni składu. To oznacza, że Hansi Flick otrzyma do dyspozycji zaledwie dwóch nowych piłkarzy, bramkarza i skrzydłowego. Jednocześnie mistrzowie Hiszpanii nie zamknęli kadry – kolejne odejścia nadal są możliwe. Obecnie analizowana jest oferta za jednego z golkiperów.

W tej chwili niemiecki szkoleniowiec może liczyć na czterech środkowych obrońców, Pau Cubarsiego, Ronalda Araujo, Erica Garcię i Andreasa Christensena, dwóch lewych – Alejandro Balde i Gerarda Martina, dwóch prawych – Julesa Kounde i Hectora Forta, trzech defensywnych pomocników – Marca Casado, Marca Bernala i Oriola Romeu, trzech środkowych pomocników – Pedriego, Gaviego i Frenkiego de Jonga, dwóch ofensywnych pomocników – Daniego Olmo i Fermina Lopeza, a także czterech skrzydłowych – Raphinhę, Lamine’a Yamala, Marcusa Rahsforda i Ferrana Torresa, a także jednego nominalnego środkowego napastnika, czyli Roberta Lewandowskiego.