Barcelona przemyśli sprzedaż Yamala! Pojawiła się historyczna oferta

PSG szykuje rekordowy ruch

Paris Saint-Germain nie rezygnuje z planu sprowadzenia Lamine’a Yamala. Francuski klub od dłuższego czasu obserwuje rozwój młodego skrzydłowego i chce zrobić wszystko, żeby ściągnąć go do siebie.

Według doniesień z Hiszpanii przygotowywana jest oferta, która może sięgnąć nawet 350 milionów euro. To kwota, która wykracza poza dotychczasowe realia rynku transferowego.

Yamal w bardzo krótkim czasie stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w Europie. Jego rozwój i wpływ na grę Barcelony sprawiły, że największe kluby zaczęły traktować go jako przyszłą gwiazdę światowego formatu.

W Barcelonie stanowisko jest znane od dawna. Klub traktuje Yamala jako kluczowy element projektu i nie planuje jego sprzedaży. Jednak sytuacja robi się bardziej skomplikowana przy takiej kwocie. Nawet jeśli priorytetem jest zatrzymanie zawodnika, oferta tej skali zmusza do poważnego rozważenia wszystkich opcji.

W tle pozostaje też sytuacja finansowa klubu, która nie jest idealna. To może mieć znaczenie przy ewentualnych rozmowach. Natomiast na dziś nic nie wskazuje na to, żeby Yamal chciał odchodzić. Ma mocną pozycję w zespole i regularnie gra. Barcelona buduje wokół niego przyszłość, więc decyzja nie będzie prosta.

Jeśli PSG faktycznie złoży taką propozycję, to będzie jeden z najgłośniejszych tematów letniego okna transferowego.