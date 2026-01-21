Barcelona pożegnała gwiazdę. Zapadła decyzja

FC Barcelona potwierdziła, że Marc-Andre ter Stegen spędzi drugą część sezonu w Gironie. Niemiecki bramkarz został wypożyczony do ligowego rywala do czerwca 2026 roku.

CTK / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc-Andre ter Stegen wypożyczony do Girony

FC Barcelona wciąż znajduje się na czele tabeli La Liga. Jednak jej przewaga nad Realem Madryt stopniała do zaledwie jednego punktu po ostatniej porażce z Realem Sociedad (1:2). Zespół Hansiego Flicka nie ma czasu na rozpamiętywanie niepowodzenia. Już w środku tygodnia Blaugrana zmierzy się na wyjeździe ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów, a w weekend podejmie na własnym stadionie ostatni w tabeli Real Oviedo w ramach 21. kolejki.

Od dłuższego czasu narastały spekulacje dotyczące przyszłości Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz po powrocie po kontuzji nie zdołał odzyskać miejsca w podstawowym składzie, głównie za sprawą znakomitej dyspozycji Joana Garcii. Nowy golkiper Barcelony, który latem trafił do klubu z Espanyolu, szybko stał się pewnym punktem zespołu i nie oddał miejsca między słupkami.

Późnym wtorkowym wieczorem Katalończycy oficjalnie potwierdzili, że Ter Stegen został wypożyczony do końca sezonu do Girony. W trwających rozgrywkach Niemiec wystąpił tylko w jednym spotkaniu – w meczu Pucharu Króla przeciwko CD Guadalajara.

FC Barcelona have reached an agreement with Girona FC for the loan of Marc ter Stegen until 30 June 2026. pic.twitter.com/BafxT8R0c1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

Na mocy porozumienia Barcelona pokryje 90 proc. wynagrodzenia bramkarza do 30 czerwca, natomiast Girona przejmie pozostałą część pensji, wynoszącą około 500 tysięcy euro. Ter Stegen może zadebiutować w barwach nowego zespołu już w najbliższy poniedziałek, kiedy Girona podejmie Getafe.

Umowa wypożyczenia zawiera tzw. „klauzulę strachu”, która uniemożliwia Niemcowi występ przeciwko Barcelonie, chyba że klub zdecyduje się na wypłatę specjalnego odszkodowania. Girona zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli La Liga i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Dotychczas podstawowym bramkarzem zespołu był Paulo Gazzaniga, jednak Argentyńczyk będzie musiał ustąpić miejsca doświadczonemu rywalowi.