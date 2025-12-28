Barcelona powinna ich sprzedać. Trzy gwiazdy, których Socios nie chcą w klubie

15:43, 28. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona powinna sprzedać trzech ważnych zawodników. Socios uważają, że latem muszą odejść: Frenkie De Jong, Ronald Araujo i Marc-Andre ter Stegen. Wiadomo, co myślą o Robercie Lewandowskim i Wojciechu Szczęsnym.

Frenkie De Jong
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

De Jong, Araujo i Ter Stegen mogą odejść z FC Barcelony

FC Barcelona będzie w najbliższych tygodniach, a także miesiącach bardzo aktywna na rynku transferowym. Przede wszystkim w styczniu kataloński klub chce pozyskać środkowego obrońcę. Ma to związek z problemami kadrowymi, które wynikają z niedostępności Ronalda Araujo oraz kontuzji Andreasa Christensena. Natomiast latem Duma Katalonii będzie chciała sprowadzić skrzydłowego i napastnika.

Nie tak dawno Mundo Deportivo przepytało Socios Barcelony o potencjalne odejścia z klubu. Jedno z pytań dotyczyło Roberta Lewandowskiego i nowego kontraktu. Innym ciekawym pytaniem było to, kto powinien zostać sprzedany w nadchodzące lato.

Wyniki jasno wskazują, że socios nie widzą w klubie głównie trzech zawodników. Frenkie De Jong, Ronald Araujo i Marc-Andre ter Stegen otrzymali najwięcej głosów w porównaniu do innych piłkarzy. Najwięcej członków klubu, bo aż 112 wskazało na reprezentanta Holandii. 97 osób wybrało Araujo, a 41 członków chce odejścia Ter Stegena. Znacznie mniej głosów otrzymali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

W przypadku napastnika tylko 7 członków wskazało go jako piłkarza, który powinien odejść. Łącznie 0,66% głosów otrzymał Szczęsny.

Wyniki głosowania Socios FC Barcelony na pytanie, który piłkarz powinien odejść:

  • Frenkie De Jong – 37,33%
  • Ronald Araujo – 32,33%
  • Marc-Andre ter Stegen – 13,66%
  • Ferran Torres – 6,33%
  • Jules Kounde – 2,66%
  • Robert Lewandowski – 2,33%
  • Wojciech Szczęsny – 0,66%

POLECAMY TAKŻE

Nathan Ake
Nathan Ake łączony z Barceloną. Manchester City podał cenę
Robert Lewandowski
Lewandowski będzie w szoku! Socios Barcelony przemówili ws. Polaka
Robert Lewandowski
Barcelona już wie, kim zastąpi Lewandowskiego! Spore zaskoczenie