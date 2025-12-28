Lewandowski będzie w szoku! Socios Barcelony przemówili ws. Polaka

Robert Lewandowski nie powinien otrzymać propozycji nowego kontraktu zdaniem socios FC Barcelony. Mundo Deportivo ujawniło wyniki głosowania członków katalońskiego klubu. Prawie 60 procent z nich uważa, że Polak powinien odejść po zakończeniu sezonu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie powinien dostać nowego kontraktu wg. socios Barcelony

Robert Lewandowski i jego przyszłość to jeden z najbardziej ciekawych wątków w ostatnim czasie. Reprezentant Polski ma ważny kontrakt w FC Barcelonie tylko do końca sezonu. Choć umowa wygasa za pół roku, wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. Na dodatek interesuje się nim wiele klubów. Ostatnio popularnym kierunkiem w kontekście 37-latka są Stany Zjednoczone.

Wśród klubów, które są gotowe zaoferować mu kontraktu znajdują się m.in. Chicago Fire czy Orlando City. Oprócz nich pojawiają się dyskusje na temat klubów z Serie A i Saudi Pro League. O to, czy Lewandowski powinien zostać w Barcelonie zostali zapytani socios klubu. Mundo Deportivo ujawniło wyniki głosowania. Wygląda na to, że członkowie Dumy Katalonii nie chcą, aby Polak dostał nową umowę.

Wyniki głosowania socios FC Barcelony ws. kontraktu dla Lewandowskiego:

TAK – 59,33%

NIE – 31,66%

NIE WIEM – 5,33%

ZALEŻY OD WARUNKÓW KONTRAKTU – 3,66%

Prawie 60% socios, czyli 178 osób uważa, że Lewandowski nie powinien dostać propozycji przedłużenia kontraktu. Według 95 osób (31,66%) Polak powinien zostać w Barcelonie na następny sezon. Z kolei zdecydowana mniejszość nie była w stanie odpowiedzieć (16 socios) lub stwierdziła, że zależy to od warunków umowy (11 osób).

Lewandowski jest związany z Barceloną od lipca 2022 roku. Na Camp Nou trafił z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Łącznie rozegrał 165 spotkań, w których zdobył 109 goli i zanotował 22 asysty.