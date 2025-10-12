Robert Lewandowski na czele listy życzeń europejskiego giganta

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski marzeniem dla AC Milanu

Robert Lewandowski to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy w historii europejskiego futbolu. Napastnik FC Barcelony wygrał w swojej dotychczasowej klubowej karierze praktycznie wszystko, co było możliwe do wygrania. Brakuje mu oczywiście sukcesów na koncie z reprezentacją, ale i jego gra przypadła na dość trudne dla Biało-Czerwonych lata. Niemniej właściwie można powiedzieć, że Polak jest w jakimś sensie spełniony.

Wraz z końcem obecnego sezonu wygasa jego umowa z FC Barceloną i wiele wskazuje na to, że po jej zakończeniu Lewandowski może odejść z klubu. Duma Katalonii od jakiegoś czasu rozgląda się intensywnie za nowym napastnikiem, a kapitan reprezentacji Polski nie może narzekać na brak zainteresowania. Według informacji przekazanych przez serwis „CalcioMercato.com”, Robert Lewandowski jest numerem jeden na liście życzeń AC Milanu i właściwie jest marzeniem tego klubu na letnie okienko transferowe.

Robert Lewandowski do tej pory rozegrał w sumie dziewięć spotkań, w których zdobył cztery gole. Większość czasu na początku kampanii spędził jednak na powrocie do zdrowia po kontuzji, a aktualnie raczej bliżej mu do roli zmiennika niż piłkarza pierwszego składu. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.

