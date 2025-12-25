Barcelona pod wrażeniem kolegi Polaka. To przyszła gwiazda

21:26, 25. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario AS

Barcelona obserwowała dwóch zawodników podczas meczu Kamerun - Gabon w Pucharze Narodów Afryki. Uwagę Blaugrany zwrócił nie tylko Karl Etta Eyong, ale także Samuel Kotto, o czym informuje Diario Sport.

Samuel Kotto i Robin Mirisola
Obserwuj nas w
Belga News Agency/ Alamy Na zdjęciu: Samuel Kotto i Robin Mirisola

Barcelona może sprowadzić reprezentanta Kamerunu

Karl Etta Eyong to jeden z bardziej rozchwytanych piłkarzy młodego pokolenia. Barcelona od dłuższego czasu wyraża zainteresowanie napastnikiem, który w przyszłości może zastąpić Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, Duma Katalonii obserwuje dwóch reprezentantów Nieposkromionych Lwów. Drugim z nich jest Samuel Kotto.

Diario Sport przekonuje, że Blaugrana podczas spotkania Kamerun – Gabon zwróciła uwagę na zawodnika, który na co dzień występuje w KAA Gent. Kotto to 22-letni lewonożny środkowy obrońca. Piłkarz, który w klubie dzieli szatnię z Michałem Skórasiem, wyróżnia się siłą fizyczną i ponadprzeciętną zdolnością kontroli nad piłką.

Hiszpański dziennik twierdzi, że Kotto ma wszelkie zadatki na przyszłą gwiazdę futbolu. Kameruńczyk do tej pory grał w takich klubach, jak Malmö FF, Landskrona i Varnamo, a w zimie tego roku przeniósł się do De Buffalo’s za 850 tysięcy euro. Obecnie jest wyceniany przez portal Transfermarkt na zaledwie milion euro.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Lewandowski może zmienić klub. Agent rozpoczyna rozmowy
Deco
Barcelona szykuje transferowy hit. Proponuje wymianę za gwiazdę Premier League
Hansi Flick
Barcelona reaguje na kontuzję gwiazdy. Oferta na stole