Barcelona pod wrażeniem kolegi Polaka. To przyszła gwiazda

Barcelona obserwowała dwóch zawodników podczas meczu Kamerun - Gabon w Pucharze Narodów Afryki. Uwagę Blaugrany zwrócił nie tylko Karl Etta Eyong, ale także Samuel Kotto, o czym informuje Diario Sport.

Belga News Agency/ Alamy Na zdjęciu: Samuel Kotto i Robin Mirisola

Barcelona może sprowadzić reprezentanta Kamerunu

Karl Etta Eyong to jeden z bardziej rozchwytanych piłkarzy młodego pokolenia. Barcelona od dłuższego czasu wyraża zainteresowanie napastnikiem, który w przyszłości może zastąpić Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, Duma Katalonii obserwuje dwóch reprezentantów Nieposkromionych Lwów. Drugim z nich jest Samuel Kotto.

Diario Sport przekonuje, że Blaugrana podczas spotkania Kamerun – Gabon zwróciła uwagę na zawodnika, który na co dzień występuje w KAA Gent. Kotto to 22-letni lewonożny środkowy obrońca. Piłkarz, który w klubie dzieli szatnię z Michałem Skórasiem, wyróżnia się siłą fizyczną i ponadprzeciętną zdolnością kontroli nad piłką.

Hiszpański dziennik twierdzi, że Kotto ma wszelkie zadatki na przyszłą gwiazdę futbolu. Kameruńczyk do tej pory grał w takich klubach, jak Malmö FF, Landskrona i Varnamo, a w zimie tego roku przeniósł się do De Buffalo’s za 850 tysięcy euro. Obecnie jest wyceniany przez portal Transfermarkt na zaledwie milion euro.