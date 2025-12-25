Barcelona szykuje transferowy hit. Proponuje wymianę za gwiazdę Premier League

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Moises Caicedo na celowniku Barcelony

FC Barcelona zaczyna analizować poważne zmiany w środku pola, które mogą całkowicie odmienić układ sił w drużynie. W ostatnich tygodniach rola Frenkiego de Jonga przestała być nietykalna. Z objęciem drużyny przez Hansiego Flicka zmieniła się również filozofia gry. Niemiecki trener szuka fizycznego i zdecydowanego pomocnika, który narzuci intensywność i dyscyplinę w środkowej strefie boiska.

Na celowniku Dumy Katalonii znajduje się Moises Caicedo z Chelsea, którego władze Camp Nou uważają za jednego z najlepszych środkowych pomocników na świecie pod względem potencjału. Jego siła fizyczna, nieustępliwość oraz zdolność do dynamicznego poruszania się po boisku idealnie wpisują się w wymagania Flicka.

Transfer Ekwadorczyka nie będzie jednak prosty do finalizacji. Caicedo jest jednym z filarów Stamford Bridge i posiada kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Barcelona rozważa więc formułę wymiany – Frenkiego de Jonga plus 30 milionów euro, co mogłoby otworzyć drzwi do pozyskania 24-letniego pomocnika. W stolicy Katalonii zdają sobie sprawę, że aby osiągnąć cel, muszą poświęcić jednego z najważniejszych zawodników w kadrze.

Chelsea sprowadziła Caicedo w 2023 roku z Brighton & Hove Albion za około 116 milionów euro. 24-letni Ekwadorczyk w tym sezonie strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę w 21 meczach.