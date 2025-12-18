Barcelona szuka wzmocnień. W grze pojawiło się wielkie nazwisko

19:40, 18. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca - Mateo Moretto (X)

FC Barcelona w związku z problemami kadrowymi w defensywie koncentruje się na tym, aby wzmocnić się w tej formacji. Ciekawe wieści w sprawie przekazał dziennikarz Matteo Moretto.

Alessandro Bastoni
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

FC Barcelona zainteresowana Alessandro Bastonim

FC Barcelona w ostatnim czasie nie może liczyć na swoją najmocniejszą obsadę w obronie. Okazje do gry w wyjściowym składzie otrzymują Pau Cubarsí oraz Gerard Martín. W związku z tym wydaje się jasne, że Katalończycy potrzebują wzmocnień w linii defensywnej.

Na dodatek trener Hansi Flick nie może korzystać z Ronalda Araujo, który ostatnio zmaga się z problemami natury mentalnej. Tym samym coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, w którym latem przyszłego roku klub z La Liga ruszy po nowego defensora.

Według informacji Matteo Moretto z „Marki”, pozyskanie solidnego zawodnika do formacji obronnej ma być jednym z kluczowych celów Barcelony podczas letniego okna transferowego. Ostatnio nawet konkretne działania w tej sprawie podjął dyrektor sportowy klubu. Deco udał się do Włoch, aby spotkać się z agentem Alessandro Bastoniego, będącego filarem defensywy Interu Mediolan.

Włoski zawodnik aktualnie przebywa z drużyną w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozgrywany jest turniej o Superpuchar Włoch. W tym sezonie Bastoni wystąpił jak na razie w 23 spotkaniach. Strzelił w nich dwa gole i zanotował także cztery asysty.

Mediolańska ekipa w piątek, 19 grudnia, zmierzy się w półfinale turnieju o Superpuchar Włoch z Bologną. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00. Możliwe, że w tym spotkaniu wystąpi 41-krotny reprezentant Włoch, wyceniany na około 80 milionów euro.

Bastoni nie tylko łączony jest z przeprowadzką do Barcelony. Zawodnik znajduje się także na radarze Bayernu Monachium.

