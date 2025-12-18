MLS? Barcelona? Lewandowski ma jasno określony plan

Robert Lewandowski i jego przyszłość to temat licznych spekulacji medialnych. Nowe wieści na temat Polaka przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Robert Lewandowski nie jest rozważany przez Inter Miami

Robert Lewandowski ma umowę ważną z FC Barceloną tylko do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie nie brakuje doniesień dotyczących przyszłości zawodnika. Ostatnio pojawił się temat związany z ewentualną przeprowadzką reprezentanta Polski do jednej z ekip występujących w MLS. Ciekawe informacje na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Znany żurnalista ujawnił, że nie tylko Timo Werner, ale także Robert Lewandowski nie znajduje się na krótkiej liście życzeń Interu Miami. Informacja ta stoi w kontrze do wcześniejszych spekulacji, które dotyczyły przyszłości obu zawodników.

Romano w kontekście kapitana reprezentacji Polski zaznaczył, że ten na dziś koncentruje się wyłącznie na trwającym sezonie. Tym samym decyzję dotyczącą swojej przyszłości Lewandowski ma zamiar podjąć dopiero w 2026 roku.

37-letni napastnik trafił do FC Barcelony w lipcu 2022 roku z Bayernu Monachium. Katalończycy wyłożyli na transfer Lewandowskiego 45 milionów euro. W trwającym sezonie zawodnik rozegrał jak na razie 17 spotkań, w których zanotował osiem trafień oraz dwie asysty.

Lewandowski od momentu, gdy trafił do ekipy z La Liga, zdobył z nią kilka trofeów. Między innymi dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii oraz raz wygrał Puchar Króla. Ogólnie w barwach Barcelony piłkarz rozegrał jak dotąd 164 spotkania. Strzelił w nich 109 goli i zanotował również 22 kluczowe podania.

