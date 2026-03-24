Barcelona planuje głośny transfer z Serie A. Jasna deklaracja piłkarza

FC Barcelona poszukuje środkowego obrońcy, a priorytetowym celem jest Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Jak podaje "The Athletic", sam zawodnik jest otwarty na transfer do stolicy Katalonii.

Alessandro Bastoni na celowniku Barcelony

FC Barcelona utrzymuje pozycję lidera w La Liga, a w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Atletico Madryt. Przed katalońskim zespołem intensywna końcówka sezonu, ale w klubowych gabinetach trwają już wstępne przygotowania do letniego okienka transferowego.

Od dłuższego czasu Barcelona poszukuje lewonożnego środkowego obrońcy. Na liście życzeń znalazł się Alessandro Bastoni, który reprezentuje barwy Interu Mediolan. Według doniesień serwisu „The Athletic”, kataloński klub uważa, że Bastoni byłby otwarty na transfer na Camp Nou w niedalekiej przyszłości.

Reprezentant Włoch wyróżnia się znakomitym rozegraniem piłki od tyłu, doskonałym przeglądem pola oraz umiejętnością przełamywania linii obrony przeciwnika precyzyjnymi podaniami. W razie potrzeby potrafi również wspierać ofensywę. Jednak finalizacja transferu nie będzie prosta.

Bastoni ma kontrakt z Interem obowiązujący do czerwca 2028 roku. Według serwisu Transfermarkt.de wartość rynkowa 26-latka szacowana jest na 80 milionów euro. W bieżącym sezonie włoski obrońca rozegrał 35 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. Do włoskiego giganta trafił w 2017 roku, ale później był wypożyczany do Atalanta Bergamo oraz Parmy. Jego profil i styl gry sprawiają, że byłby doskonałym wzmocnieniem defensywy Barcelony. Jednak z uwagi na długość kontraktu negocjacje z Interem mogą okazać się skomplikowane.