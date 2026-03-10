Barcelona otrzymała ofertę 250 milionów za Yamala. Natychmiast zdecydowała

Barcelona jakiś czas temu otrzymała ofertę 250 milionów euro za Lamine Yamala, co przyznał Joan Laporta w rozmowie w podcaście "Que T'hi Jugues". Klub zdecydował się ją odrzucić, bowiem liczą się nie tylko pieniądze.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona odrzuciła 250 milionów za Yamala

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, a w ostatnim czasie do dobrej formy wrócił także Lamine Yamal. Hiszpan w obecnie trwającej kampanii być może nie radzi sobie tak doskonale, jak jeszcze rok temu, ale nadal jest jednym z najlepszych graczy drużyny. Z pewnością wpływ na formę skrzydłowego miał uraz z początkowej części rundy jesiennej, niemniej nie ma po nim już śladu i znów wszyscy liczą, że Yamal poprowadzi drużynę do sukcesów.

Nie jest jednak tajemnicą, że Hiszpan to najgorętsze nazwisko na rynku i jak się okazało, Barcelona otrzymała za niego sporą ofertę. Według informacji, które przekazał sam Joan Laporta w rozmowie w podcaście Que T’hi Jugues na antenie „SER Catalunya”, Barcelona otrzymała ofertę 250 milionów euro za Lamine Yamala. Zdecydowała się ją jednak odrzucić, bowiem – jak przekazał działacz Dumy Katalonii – liczą się nie tylko pieniądze.

– Barcelona to nie biznes, nie chodzi tylko o pieniądze. Podjęliśmy właściwą decyzję. To była prawdziwa oferta, 250 milionów, odmówiliśmy – powiedział Joan Laporta, ostatni prezydent Barcelony i główny kandydat do wygrania najbliższych wyborów, w podcaście Que T’hi Jugues na antenie „SER Catalunya”.

Lamine Yamal w tym sezonie zdobył 19 goli oraz zanotował 15 asyst w 36 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 200 milionów euro.

