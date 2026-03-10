Barcelona zdecydowała ws. Lewandowskiego. Zapowiedział to sam Laporta

"Chciałbym, żeby został jeszcze przez rok" - powiedział Joan Laporta zapytany o przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Działacz dodał, że decyzja leży także w gestii samego zawodnika, co zdradził na antenie "SER Catalunya".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona chce, aby Lewandowski pozostał w klubie

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie w ostatnim czasie była mocno dyskutowana. Sporo mówiło się o potencjalnym odejściu Polaka z klubu latem tego roku. To właśnie wówczas wygasa jego umowa z Dumą Katalonii. Szczególnie po ostatnich słabszych meczach napastnika te głosy się nasiliły. Nie jest jednak tajemnicą, że pozyskanie ewentualnego następcy nie byłoby takie łatwe.

Niemniej do tej pory zarówno Robert Lewandowski, jak i klub, unikał jednoznacznej deklaracji ws. przyszłości w zespole. Teraz jednak doszło do przełomowej wypowiedzi i to nie byle kogo, tylko samego Joana Laporty. Działacz i prawdopodobnie przyszły prezydent Barcelony (Laporta jest głównym faworytem wyborów na to stanowisko) zapowiedział, że chciałby, aby Lewandowski został w klubie na jeszcze jeden sezon.

– Przyszedł w momencie, gdy nie było łatwo trafić do Barcelony. Zrezygnował z wielu rzeczy, żeby tu trafić. Ma kilka ofert, ale chciałbym, żeby został jeszcze przez rok, jeśli będzie chciał – powiedział Joan Laporta w rozmowie w podcaście „Que T’hi Jugues” na antenie „SER Catalunya”.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył 14 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie dla Dumy Katalonii zdobył 115 bramek w 180 meczach. Czyni go to jednym z najlepszych strzelców w historii klubu.

