Barcelona otrzymała deklarację. Obrońca nie odrzuci oferty

Barcelona ma pewność. Cucurella zainteresowany

Marc Cucurella od blisko sześciu lat występuje w Premier League. Reprezentant Hiszpanii, którego Barcelona sprzedała za niecałe 12 milionów euro, w lecie 2021 roku zamienił Getafe na Brighton, a już rok później przeniósł się do Chelsea. Czy obrońca rozważa powrót do ojczyzny? 27-latek w rozmowie z The Athletic wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

– Zawsze myślę o powrocie. Jednak jestem bardzo szczęśliwy w Londynie i Chelsea, moja rodzina też. Opuszczę to miejsce dopiero za kilka lat – stwierdził Cucurella. Hiszpan został zapytany także o potencjalną ofertę z Camp Nou – Oczywiste jest, że gdyby zaistniała taka sytuacja, trudno byłoby odrzucić tę możliwość. Musiałbym to rozważyć i porozmawiać z rodziną. Na razie o tym nie myślę. Jeśli tak się stanie, zobaczymy, jaką decyzję podejmiemy – dodał defensor.

Cucurella w tym sezonie rozegrał już 41 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. W szeregach Barcelony zaliczył tylko jedno spotkanie. W 83. minucie pucharowego pojedynku z Realem Murcia (24.10.2017) zastąpił Lucasa Digne’a. Debiut umożliwił mu trener Ernesto Valverde.