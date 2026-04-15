Harry Kane chce zostać w Bayernie Monachium. El Nacional podaje, że napastnik naciska na szybkie przedłużenie kontraktu i poprosił agenta o domknięcie rozmów.

Harry Kane w ostatnich tygodniach był łączony z możliwym odejściem z Bayernu Monachium. W kontekście jego nazwiska pojawiały się takie kluby jak Manchester United, Chelsea czy Barcelona, zwłaszcza że w kontrakcie ma znajdować się klauzula na poziomie około 50 milionów euro.

Z najnowszych doniesień wynika jednak, że Anglik nie zamierza zmieniać otoczenia. Ma być bardzo zadowolony z życia w Monachium i w pełni przekonany do projektu sportowego, który realizuje klub. Ważne ma być dla niego także to, że Bayern regularnie walczy o najważniejsze trofea.

Napastnik przeniósł się do Niemiec, by wreszcie sięgnąć po trofea i ten cel już realizuje. Po mistrzostwie kraju z poprzedniego sezonu Bayern jest blisko kolejnych sukcesów, a Kane pozostaje jedną z kluczowych postaci zespołu.

Nowy kontrakt ma być dopięty szybko

Kane nie chce przeciągać rozmów i zależy mu na szybkim zamknięciu tematu. Dlatego miał poprosić swojego agenta o doprowadzenie negocjacji do końca jeszcze w tym tygodniu.

Nowa umowa ma nie tylko przedłużyć jego pobyt w Bayernie, ale też znacząco poprawić warunki finansowe. Według doniesień Anglik może zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w historii klubu, z pensją sięgającą około 30 milionów euro rocznie.