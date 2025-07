SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick stawia na Fermina i Garcię

FC Barcelona w ostatnich tygodniach mierzyła się z licznymi spekulacjami na temat przyszłości Fermina Lopeza i Erica Garcii. Pierwszy z nich wzbudził zainteresowanie klubów z Europy i Arabii Saudyjskiej. Drugi miał odejść z powodu kończącego się kontraktu w 2026 roku. Mimo to żaden z nich nie opuści latem klubu.

Hansi Flick jest zadowolony z postawy obu zawodników w minionym sezonie. Choć nie byli podstawowymi graczami, zawsze dobrze wypadali, gdy dostawali szansę. Eric Garcia występował jako środkowy obrońca, defensywny pomocnik i prawy defensor. Strzelił też ważnego gola w klasyku na Montjuic.

Fermin rozegrał aż 46 spotkań, zdobył 8 bramek i zaliczył 10 asyst. Choć otrzymał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, nie zamierza opuszczać Blaugrany. Marzył o grze w pierwszym zespole, a teraz, mając zaufanie trenera, nie chce rezygnować z tej szansy.

Eric Garcia natomiast oczekuje na przedłużenie kontraktu. Flick zatrzymał go już dwukrotnie – latem, gdy chciała go wypożyczyć Girona, i zimą, gdy piłkarz rozważał odejście. Niemiecki szkoleniowiec chce, by klub jak najszybciej podpisał z nim nową umowę.

Satysfakcja Flicka z pracy obu zawodników jest tak duża, że poprosił dział sportowy, by nie słuchać żadnych ofert. Fermin i Eric mają być ważną częścią projektu na kolejny sezon.

Zobacz również: Milan złożył kolejną ofertę za pomocnika. Decyzja coraz bliżej