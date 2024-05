Barcelona nie rezygnuje z transferowego hitu. Flick chce tego samego gwiazdora, co Xavi

Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Hani FlickPeter Schatz / Alamy

Spadająca wartość rynkowa Kimmicha szansą dla Barcelony

Ostatnie obniżenie wartości rynkowej Joshuy Kimmicha stwarza Barcelonie wyjątkową okazję do negocjacji z Bayernem Monachium w sprawie transferu. Uważa się, że jego wartość spadła o 10 milionów euro i wynosi teraz 50 milionów euro. Zawodnik ma 29 lat, a jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2025 roku, co sprawia, że jest to ostatnia szansa dla Bayernu na zarobienie na jego transferze, jeśli gwiazdor nie zdecyduje się na przedłużenie umowy.

Dzięki temu negocjacje z Bayernem Monachium mogą być nieco łatwiejsze dla Barcelony. Warto jednak pamiętać, że niemiecki klub niechętnie sprzedaje swoich kluczowych zawodników. Dobrym przykładem jest transfer Roberta Lewandowskiego sprzed dwóch lat, kiedy to Barcelona musiała się mocno postarać, aby sprowadzić go za 45 milionów euro plus 5 milionów zmiennych, mimo że Polak miał tylko rok do końca kontraktu.

Negocjacje dotyczące kontraktu Kimmicha, który nie ma agenta i reprezentuje się sam, nie będą łatwe. Jak donosi “Sport”, oczekiwania finansowe niemieckiego piłkarza są dalekie od początkowej oferty Barcelony. Niemiec zarabia obecnie 19,5 miliona euro brutto w Niemczech, co jest kwotą zbyt wysoką dla Barcelony, borykającej się z problemami finansowymi i brakiem elastyczności w budżecie.

Hansi Flick, który doskonale zna Kimmicha z czasów pracy w Bayernie Monachium, jest gorącym zwolennikiem jego transferu. Pod jego wodzą, gwiazdor Bayernu nie tylko stał się kluczowym zawodnikiem tej drużyny, ale również jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie.

