Kane na celowniku Barcelony! Zapytała go o hitowy transfer

14:09, 22. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport

Barcelona szuka napastnika w miejsce Roberta Lewandowskiego. W związku z problemami dot. sprowadzenia Juliana Alvareza sonduje inne opcje. Na celowniku znajduje się Harry Kane, który otrzymał pytanie o transfer - informuje "Sport".

Harry Kane
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fot. PA Images Na zdjęciu: Harry Kane

Kane odmawia Barcelonie. Chce zostać w Bayernie

Barcelona sprowadziła już Anthony’ego Gordona, a teraz skupia się na transferze następcy Roberta Lewandowskiego. Polak nie przedłużył wygasającej umowy, wobec czego jedynym napastnikiem w drużynie pozostaje Ferran Torres. To zdecydowanie za mało, bowiem klub chce postarać się o wygraną w Lidze Mistrzów. Z tego względu poszukuje zawodnika klasy światowej, który stworzyłby zabójczy tercet ofensywny z Raphinhą oraz Laminem Yamalem. Numerem jeden na liście życzeń nieustannie jest Julian Alvarez, ale Blaugrana ma problem z przekonaniem Atletico Madryt do sprzedaży. Jedyna oferta na poziomie 100 milionów euro została odrzucona, a Los Rojiblancos konsekwentnie utrzymują, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest aktywowanie klauzuli wykupu – ta sięga pół miliarda euro.

Mistrzowie Hiszpanii rozglądają się więc za innymi opcjami. Wrócił temat pozyskania Harry’ego Kane’a, który był łączony z przenosinami do Katalonii już w trakcie zimowego okienka. „Sport” ujawnia wręcz, że działacze klubu złożyli zapytanie w sprawie ewentualnego transferu, ale na takowy nie ma obecnie szans.

Ani Kane, ani Bayern Monachium nie zamierzają doprowadzać do rozstania. Anglik odmówił Barcelonie i chce kontynuować swoją karierę w Bawarii. Uważa, że w zespole Vincenta Kompany’ego ma największe szanse na trofea i wierzy w przyszłość tego projektu. Kane tym samym nie zostanie na Camp Nou następcą Lewandowskiego.

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