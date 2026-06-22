Real Madryt planuje grubą sprzedaż. 100 milionów euro na kolejne transfery

Real Madryt ma w planach wykup Nico Paza z Como za drobne pieniądze. Następnie będą chcieli go sprzedać za 100 mln euro - donosi Fichajes. Cała kwota ma zostać przeznaczona na transfery.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Nico Paz wróci do Realu Madryt i zostanie sprzedany

Real Madryt dwa lata temu sprzedał Nico Paza do Como za jedyne 6 milionów euro. Królewscy zapewnili sobie możliwość odkupu zawodnika w dowolnym momencie za kwotę ok. 10 milionów euro. Opcja w kontrakcie obowiązuje do 2027 roku, więc czasu pozostało coraz mniej. Jose Mourinho, czyli nowy trener Los Blancos raczej nie widzi Argentyńczyka w swoich planach na przyszłość.

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Florentino Perez musiał więc wymyślić inny plan, żeby skorzystać z okazji i zarobić na pomocniku duże pieniądze. Na ten moment utalentowany piłkarz jest wyceniany na 80 milionów euro. Real Madryt może zbić na nim fortunę, nie robiąc praktycznie nic. Z informacji Fichajes wynika, że hiszpański klub zamierza skorzystać z opcji odkupu, ale tylko po to, żeby od razu sprzedać wychowanka.

W klubie uważają, że są w stanie dostać za niego ok. 100 milionów euro. Zarobione pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na kolejne transfery. Problem w tym, że Nico Paz chciałby zostać w Como na jeszcze jeden sezon. Ponadto włoski klub nie dysponuje funduszami, które pozwoliłyby im go ściągnąć na stałe za kwotę, jakiej oczekuje Real. Część osób w klubie ma również zastrzeżenia, czy na pewno należy sprzedać 21-latka. To piłkarz na wysokim poziomie, który wciąż się rozwija.

Podczas pobytu w Como licznik Nico Paza wynosi 75 meczów, 19 bramek i 17 asyst.