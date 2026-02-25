FC Barcelona faworytem w walce o rozchwytywanego stopera

FC Barcelona jest faworytem w wyścigu o sprowadzenie Marcosa Senesiego - donosi serwis Football Insider. 28-letni stoper po tej kampanii będzie dostępny za darmo.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcos Senesi

Marcos Senesi coraz bliżej Barcelony

Marcos Senesi zapowiedział odejście z AFC Bournemouth podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 28-letni stoper nie planuje przedłużać kontraktu wygasającego wraz z końcem czerwca 2026 roku. To oznacza, iż wkrótce będzie on dostępny bez kwoty odstępnego, co czyni go wyjątkowo atrakcyjną okazją rynkową. Nic więc dziwnego, że sytuacja Argentyńczyka przykuwa uwagę wielu czołowych klubów ze Starego Kontynentu.

W ostatnich miesiącach środkowy obrońca był łączony z Chelsea, Tottenhamem Hotspur, Juventusem, Paris Saint-Germain oraz Borussią Dortmund. Jak informuje serwis „Football Insider”, faworytem w wyścigu o jego podpis jest jednak FC Barcelona.

Kluczowa może okazać się wola samego zawodnika, który marzy o występach na Camp Nou. Dla Dumy Katalonii, zmagającej się z ograniczeniami finansowymi, byłaby to znakomita okazja na wzmocnienie defensywy bez żadnych wydatków.

Dwukrotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wisienek od sierpnia 2022 roku, gdy przeniósł się na Dean Court za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Wcześniej występował w CA San Lorenzo de Almagro, gdzie rozpoczynał karierę. Mierzący 184 centymetry defensor w obecnym sezonie rozegrał 28 meczów i zanotował 4 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.