Barcelona i Real Madryt powalczą o transfer! Trzeba zapłacić 100 milionów euro

20:30, 14. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sport Bild

FC Barcelona i Real Madryt mogą stoczyć walkę o utalentowanego zawodnika. Yan Diomande znalazł się na ich celowniku. Gwiazda RB Lipska jest obserwowana też przez Liverpool, Manchester City oraz Paris Saint-Germain - donosi "Sport Bild".

Piłkarze Lipska
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lipska

Yan Diomande wzbudza zainteresowanie Barcelony i Realu

FC Barcelona oraz Real Madryt rywalizują między sobą o mistrzostwo Hiszpanii. Nie tak dawno odbyło się nawet El Clasico, które finalnie zakończyło się triumfem podopiecznych Xabiego Alonso 2:1. Wynik jednak nie był odzwierciedleniem przewagi Królewskich, którzy całkowicie zdominowali Dumę Katalonii. Wkrótce między gigantami La Ligi może odbyć się rywalizacja transferowa.

Z informacji przekazanych przez „Sport Bild” dowiadujemy się, że zarówno FC Barcelona jak i Real Madryt mają zwrócone swoje oczy na Bundesligę. A konkretnie RB Lipsk. Otóż w kręgu zainteresowań gigantów europejskiego futbolu znalazł się Yan Diomande. Hiszpanie jednak nie są jedyni. Gwiazda z Wybrzeża Kości Słoniowej znajduje się też na radarze Liverpoolu, Manchesteru City oraz Paris Saint-Germain.

Jeśli któraś ze stron będzie gotowana na pozyskanie Yana Diomande, to musi się liczyć z olbrzymim wydatkiem. Wspomniane źródło zaznacza, że RB Lipsk wycenia swoją gwiazdę na 100 milionów euro. 19-latek dopiero kilka miesięcy jest na niemieckich boiskach, a już zdążył wzbudzić zainteresowanie europejskich potęg.

Yan Diomande dotychczas rozegrał 11 spotkań w koszulce RB Lipska. W tym czasie reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. 19-latek może pochwalić się również trzema asystami.

