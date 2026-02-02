Barcelona może rozbić bank. Oferują za Yamala 300 mln euro

Lamine Yamal stał się marzeniem transferowym Al-Ittihad. Jak twierdzi Fichajes w Arabii Saudyjskiej chcą, aby gwiazdor FC Barcelony zastąpił Karima Benzemę. Oferta ma wynieść aż 300 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal w Al-Ittihad?! 300 mln euro dla Barcelony

Jedna decyzja wywołała przysłowiowe trzęsienie ziemi w Arabii Saudyjskiej. Kilka dni temu Karim Benzema postanowił, że nie zagra już w barwach Al-Ittihad. Powodem takiej decyzji miała być „obrażająca” go oferta przedłużenia kontraktu. Obecna umowa francuskiego piłkarza wygasa w czerwcu. Były mistrz Saudi Pro League zaproponował nową, ale bez stałego wynagrodzenia, na co nie zgodził się 38-latek.

W obliczu rychłego odejścia jednej z największych gwiazd Al-Ittihad postanowiło znaleźć piłkarza, który zastąpi Benzemę. Z informacji serwisu Fichajes wynika, że w centrum uwagi znalazł się Lamine Yamal. Źródło jest przekonane, że nastolatek to obecnie największe marzenie transferowe Saudyjczyków. Co więcej, przedstawiciele ligi nie zamierzają oszczędzać na gwieździe FC Barcelony.

Przygotowana jest oferta o wartości aż 300 milionów euro. Yamal miałby zostać nową twarzą Saudi Pro League. Problem w tym, że zawodnik nie wyobraża sobie na ten moment odejścia z Blaugrany i wyjazdu poza Europę. Ponadto obecnie nie ma żadnych negocjacji z Barceloną, która została jedynie poinformowana o planach tamtejszego Państwowego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej. O próbie pozyskania 18-latka kataloński klub dowiedział się od agenta Jorge Mendesa.

Lamine Yamal to niekwestionowana gwiazda FC Barcelony. W tym sezonie wystąpił w 28 meczach, w których zdobył 13 goli i zanotował 13 asyst. Jego kontrakt z Katalończykami obowiązuje do czerwca 2031 roku.