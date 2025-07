Barcelona w szoku! Sensacyjny zwrot akcji ws. ter Stegena

Marc Andre ter Stegen odmawia odejścia z Barcelony. Bramkarz chce pozostać w klubie i wypełnić swój kontrakt, nie ma zamiaru zmieniać barw, co jest szokujące dla Barcelony, o czym donosi "Mundo Deportivo".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marc Andre ter Stegen

Ter Stegen odmawia odejścia z Barcelony

Barcelona tego lata zapewniła sobie bardzo dobrą obsadę bramki na przynajmniej kilka najbliższych sezonów. A to ze względu na fakt, że nowym golkiperem Dumy Katalonii został Joan Garcia, a więc były już gracz Espanyolu. Hiszpan został wykupiony przez Blaugranę z myślą o grze w pierwszym składzie. Z kolei Wojciech Szczęsny, który wczoraj podpisał z klubem nową umowę, ma pełnić rolę rezerwowego.

Oznacza to, że w drużynie Hansiego Flicka nie ma miejsca dla Marca Andre ter Stegena. Reprezentant Niemiec od dłuższego już czasu łączony jest z odejściem z klubu, ale do tej pory brak konkretów. Teraz okazuje się, że nie ma on wielkiego zamiaru odchodzić i odmawia odejścia z Barcelony, o czym donosi „Mundo Deportivo”. Ter Stegen chce wypełnić swój kontrakt i udowodnić, że należy mu się miejsce w składzie.

Marc Andre ter Stegen w minionym sezonie dla Barcelony rozegrał tylko dziewięć spotkań. W sumie jednak dla Dumy Katalonii 33-latek rozegrał łącznie 422 mecze. Serwis „Transfermarkt” wycenia bramkarza na 12 milionów euro. W ostatnim czasie mówiło się o zainteresowaniu m.in. Interu Mediolan.

