Yamal chce rewolucji w Barcelonie! To uderzy w Polaka

Barcelona może w nowym sezonie mieć nowego bramkarza numer jeden. Lamine Yamal naciska żeby był nim Joan Garcia, który dołączył do klubu. Tym samym Wojciech Szczęsny straciłby miejsce w składzie, o czym donosi "El Nacional".

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona zmieni bramkarza po naciskach Yamala?!

Barcelona tego lata przeprowadziła jeden bardzo ciekawy transfer. Do zespołu Hansiego Flicka dołączył Joan Garcia, a więc nowy bramkarz, który może stać się pierwszym golkiperem Blaugrany. Kolejne ruchy przychodzące do Barcelony to jednak kwestia czasu, bowiem coraz bliżej zespołu jest Nico Williams.

Okazuje się jednak, że pozyskanie Joana Garcii może mieć znaczący wpływ na podstawowy skład Barcelony w nowym sezonie. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Lamine Yamal chce aby Joan Garcia był nowym podstawowym bramkarzem Dumy Katalonii. Oznaczałoby to, że miejsce w składzie straciłby Wojciech Szczęsny, który był numerem jeden do tej pory. Młody gwiazdor twierdzi bowiem, że Garcia musi grać i wraz z nim zespół może zrobić kolejny krok do przodu.

Joan Garcia w minionym sezonie wystąpił w 38 meczach w których zachował czyste konto osiem razy. 24-latek wyceniany jest na 25 milionów euro. Barcelona aktywowała w jego przypadku klauzulę wykupu w wysokości około 25 milionów euro. Piłkarz związał się z klubem ze stolicy Katalonii umową do końca czerwca 2031 roku.

Zobacz także: Nico Williams zdecyduje się na zaskakujący ruch? Barcelona byłaby zawiedziona