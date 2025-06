Nico Williams zdecyduje się na zaskakujący ruch? Barcelona byłaby zawiedziona

Nico Williams to zawodnik, który wkrótce może pożegnać się z Athletic Bilbao. Zawodnik ma trafić do jednego z gigantów La Liga. Ciekawe wieści przekazał serwis COPE.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams zagroził Barcelonie? Wracają plotki z Realem

Nico Williams to zawodnik, będący od dłuższego czasu łączony z przeprowadzką z Athletic Bilbao do FC Barcelony. Zawodnik ma wpisaną klauzulę odstępnego wynoszącą 58 milionów euro. Wiadomo też nie od dzisiaj, że piłkarz jest monitorowany przez kilka ekip, rozważających jego zakontraktowanie. Tymczasem ciekawe informacje przekazał serwis Cope.

Źródło podało, że już kilka tygodni temu pojawiały się sugestie związane z analizowaniem transferu Nico Williamsa do Realu Madryt. Stanowisko zawodnika jest jednak jednoznaczne. Reprezentant Hiszpanii woli trafić do ekipy z Camp Nou. Gdyby to się jednak nie udało, to miał mówić swoim kolegom z reprezentacji, że wówczas zdecyduje się na ruch do Los Blancos. Jak to się skończy? Na raze agent gracza ma być już w Barcelonie i rozpoczął negocjacje.

Według dziennikarza Fernando Polo na razie temat transakcji z udziałem Nico Williamsa do Barcy został wstrzymany. Gwarancje rejestracji piłkarza, o której prosił menedżer Nico Williamsa, nie spodobały się działaczom Blaugrany. Tym samym na dzisiaj transfer został wstrzymany i trudno określić jak będzie finał operacji.

28-krotny reprezentant Hiszpanii ma kontrakt ważny do 2027 roku z klubem z Kraju Basków. W ostatniej kampanii Nico Williams wystąpił łącznie w 45 meczach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył też siedem asyst.

