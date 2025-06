Kto może zastąpić Ter Stegena w Barcelonie? Oto konkretne nazwisko

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Marc Andre ter Stegen

Joan Garcia zastąpi ter Stegena w Barcelonie?!

Marc Andre ter Stegen może tego lata pożegnać się z zespołem Barcelony. Wiele wskazuje na to, że Duma Katalonii będzie chciała pozbyć się bramkarza, który dopiero wraca do formy po kontuzji. Już jakiś czas temu informowano o tym, że Blaugrana nie będzie robić problemów w odejściu Niemca. Teraz z kolei dobiegają nowe wieści na temat zainteresowania transferem golkipera. Ter Stegen jest bowiem na celowniku klubów z Premier League oraz Arabii Saudyjskiej.

Kto więc może zastąpić Marca Andre ter Stegena w Barcelonie? Wszystko wskazuje na to, że będzie to Joan Garcia. Bramkarz Espanyolu łączony jest z klubem od kilkunastu dni i jego transfer ma być dla Hansiego Flicka jednym z podstawowych celów. Według informacji „El Nacional”, trener FC Barcelony widzi w Garcii nowego gracza numer jedne w bramce swojego zespołu. Tym samym wygryzłby on nie tylko ter Stegena, ale i Wojciecha Szczęsnego.

Marc Andre Ter Stegen w tym sezonie rozegrał dla Barcelony w sumie dziewięć spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro. Joan Garcia z kolei wystąpił w 38 meczach w których zachował czyste konto osiem razy. 24-latek wyceniany jest na 20 milionów euro.

