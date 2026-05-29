Barcelona idzie po piłkarza Man City. Guardiola płacił za niego 90 mln euro

FC Barcelona idzie jak burza na rynku transferowym. Jeden transfer już sfinalizowali, a drugi jest o krok. Z informacji serwisu Cope wynika, że ruszyli po kolejnego piłkarza. Jest nim Josko Gvardiol z Man City.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man City

Gvardiol na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Pierwszym wzmocnieniem przed nadchodzącym sezonem będzie Anthony Gordon. Wszystkie media są przekonane, że mistrzowie Hiszpanii zaklepali sobie także drugiego nowego piłkarza. Ma nim zostać Bernardo Silva, któremu wygasł kontrakt z Manchesterem City. Posiłków z byłego klubu Pepa Guardioli będzie ciąg dalszy.

Jak poinformował serwis Cope, najnowszym celem FC Barcelony stał się Josko Gvardiol. Katalończycy pracują nad pozyskaniem lewego obrońcy, który może również grać w roli stopera. Nie jest tajemnicą, że pion sportowy od dawna szukał gracza na lewą stronę obrony.

Gvardiol to reprezentant Chorwacji, który jest kluczowym zawodnikiem Obywateli. Latem 2023 roku Pep Guardiola ówczesny trener Man City wydał na niego 90 milionów euro, ściągając go z Lipska. Pod wodzą hiszpańskiego trenera wystąpił w 122 meczach i jak na obrońcę notował świetne liczby. Łącznie strzelił 13 bramek i zaliczył 10 asyst. Dziś jest wyceniany na 70 mln euro i ma umowę do połowy 2028 roku.

Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że na Etihad szykuje się mała rewolucja związana z odejściem Guardioli. Wielu zawodników może poszukać okazji do zmiany otoczenia i podjęcia nowych wyzwań. Plotki o możliwym transferze Guardiola pojawiają się już od dłuższego czasu. Jeszcze niedawno nazwisko Chorwata było łączone z przeprowadzką do Realu Madryt.