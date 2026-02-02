Barcelona i Real obserwowali wielki talent. Wybrał Udinese

Branimir Mlacić był jednym z najbardziej rozchwytywanych obrońców w zimowym oknie transferowym. Interesowała się nim FC Barcelona i Real Madryt. Ostatecznie stoper wybrał Udinese.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Mlacić zostanie nowym piłkarzem Udinese

Branimir Mlacić to jeden z zawodników, który mógł przebierać w ofertach podczas zimowego okna transferowego. Reprezentant Chorwacji do lat 21 cieszył się dużym zainteresowaniem wśród topowych drużyn w Europie. Przez moment wszystko wskazywało na to, że dołączy do Interu Mediolan. Finalnie obrał inny kierunek, ale także na Półwyspie Apenińskim.

O dużym talencie 18-latka wiedzieli także w Barcelonie i Realu Madryt. Hiszpańscy giganci obserwowali wychowanka Hajduka Split, ale ostatecznie nie zdecydowali się na transfer. W efekcie jak informuje Fabrizio Romano, młody obrońca przeniesie się do Udinese.

Mlacić jest w drodze do Udine, gdzie przejdzie testy medyczne. Następnie podpisze kontrakt do czerwca 2031 roku. Hajduk Split zapłaci za niego 5,5 mln euro. W nowym klubie spotka dwóch reprezentantów Polski – Adama Buksę i Jakuba Piotrowskiego. Trenerem zespołu jest dobrze znany z pracy w Ekstraklasie – Kosta Runjaić.

Udinese to klub ze środka stawki w Serie A. W obecnym sezonie podopieczni Runjaicia zajmują 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. W poniedziałek (2 lutego) czeka ich domowe starcie z AS Romą w ramach 23. kolejki ligi włoskiej. Podczas pierwszej części sezonu Mlacić rozegrał 19 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Jest to jego pierwszy sezon w seniorskiej piłce.