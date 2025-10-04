Real Madryt i Barcelona stoczą bój o cudowne dziecko z Meksyku

Gilberto Mora błyszczy w Meksyku i już w wieku 16 lat zwrócił uwagę największych klubów Europy. Według „Mundo Deportivo” Real Madryt i Barcelona rywalizują o jego transfer, a konkurencja rośnie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gilberto Mora

Gilberto Mora na celowniku Realu i Barcelony

Gilberto Mora ma zaledwie 16 lat, a już jest podstawowym zawodnikiem Club Tijuana. Wszechstronny napastnik rozegrał ponad 40 spotkań i zdobył siedem bramek w meksykańskiej lidze. To wystarczyło, by przyciągnąć uwagę europejskich gigantów, którzy bacznie śledzą jego rozwój.

Według „Mundo Deportivo” największe zainteresowanie wykazują Real Madryt i Barcelona, które chcą pozyskać Morę jako inwestycję w przyszłość. Do walki o podpis zawodnika dołączyły także Arsenal i Manchester City. Już wcześniej jego nazwisko było wymieniane w kontekście Manchesteru United i Ajaxu, co dodatkowo podnosi stawkę w wyścigu o młody talent z Meksyku.

Mora wyróżnia się umiejętnością gry na różnych pozycjach w ofensywie. Może wystąpić jako skrzydłowy lub środkowy napastnik, a mimo młodego wieku ma już trzy występy w dorosłej reprezentacji Meksyku. Jego notowania gwałtownie wzrosły podczas trwających mistrzostw świata U-20 w Chile, gdzie zdobył dwie bramki przeciwko Hiszpanii i wcześniej zaliczył asystę w meczu z Brazylią.

Agent zawodnika, Rafaela Pimenta, podkreśla, że Mora jest gotów na wielki krok do Europy w 2026 roku. – Gilberto jest przygotowany na najwyższy poziom i wie, że ta chwila nadejdzie – zaznaczyła menedżerka. Przy tak dużym zainteresowaniu wydaje się tylko kwestią czasu, aż młody Meksykanin trafi do jednego z największych klubów świata.

