Barcelona i Liverpool walczą o zawodnika. To talent z Brazylii

Liverpool może stracić szansę na transfer Wesleya Franca, który według doniesień woli przenieść się do Barcelony - podaje TEAMtalk.

Liverpool szuka nowego prawego obrońcy

Liverpool w letnim okienku transferowym będzie poszukiwał nowego prawego defensora, ponieważ przyszłość Trenta Alexandra-Arnolda pozostaje niepewna. Mimo wielokrotnych rozmów 26-latek nie przedłużył jeszcze kontraktu z klubem. Wszystko wskazuje na to, że przejdzie on do Realu Madryt.

W związku z tym The Reds zwrócili uwagę na Wesleya z Flamengo jako potencjalnego następcę Alexandra-Arnolda. Anglicy podjęli pierwsze kroki, aby sprawdzić dostępność młodego Brazylijczyka.

Brazylijskie źródło Gavea News twierdzi jednak, że Liverpool może mieć problem w pozyskaniu zawodnika. Wesley marzy o grze dla Barcelony, choć jest świadomy zainteresowania ze strony klubów z Premier League.

Z kolei według doniesień z hiszpańskiego SPORT Barcelona przygotowuje już ofertę za 21-latka. Nie jest jednak jasne, ile Blaugrana byłaby w stanie zapłacić Flamengo. Również Manchester United wykazuje zainteresowanie zawodnikiem.

Wesley był wcześniej łączony także z Evertonem, ale mają oni jednak małe szanse na przekonanie zawodnika, biorąc pod uwagę zainteresowanie ze strony Barcelony i Liverpoolu. Jeśli The Reds nie zdołają zatrzymać Alexandra-Arnolda i jednocześnie przegrają rywalizację o Wesleya, klub będzie musiał poszukać innych opcji na prawą stronę defensywy.

21-letni obrońca zagrał dla Flamengo łącznie 113 spotkań, w których zaliczył 2 trafienia i 4 asysty. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 9 milionów euro.

