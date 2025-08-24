FC Barcelona zamierza rozstać się z Hectorem Fortem. Jak się okazuje, przyszłość defensora może być pisana w Premier League. West Ham United oraz Everton są zainteresowanie zawodnikiem - donosi hiszpański "SPORT".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo oraz Hector Fort

West Ham United i Everton chcą Hectora Forta

FC Barcelona planuje jeszcze wykonać kilka ruchów podczas trwającego letniego okienka transferowego. Mistrzowie Hiszpanii mają jeszcze w swoich szeregach niepotrzebnych zawodników. W tym gronie znalazł się też Hector Fort. Utalentowany Hiszpan nie zdołał przekonać do siebie Hansiego Flicka. Duma Katalonii całkowicie skreśliła defensora.

Hector Fort nie tak dawno był łączony z Aston Villą. Dziś dowiadujemy się, że defensor faktycznie może trafić na boiska Premier League. Hiszpański „SPORT” zdradził, że piłkarz FC Barcelony znalazł się w kręgu zainteresowań West Hamu United oraz Evertonu. Oba zespoły są skłonne wypożyczyć 19-latka.

Jeśli chodzi o zespół z Londynu, to Hector Fort nie miałby tam pewnego placu. Zawodnik FC Barcelony rywalizowałby o miejsce w składzie z Aaronem Wan-Bissaką, byłym graczem Manchesteru United. Hiszpan natomiast łatwiejszą drogę do regularnej gry miałby w barwach The Toffees, gdzie na jego pozycji występuje nominalny stoper Jake O’Brien. Czas pokaże, gdzie faktycznie wyląduje obrońca.

Hector Fort dotychczas rozegrał 30 spotkań w seniorskich barwach FC Barcelony. 18-latek wciąż czeka na premierowe trafienie, ale może się pochwalić trzema asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora Dumy Katalonii na 10 milionów euro.