Barcelona definitywnie go skreśliła. Nie dostanie nawet numeru

Barcelona zdecydowała o sprzedaży Hectora Forta. Hansi Flick na pewno nie będzie na niego stawiał, a obrońca nie chce czekać. Klub odstawi go od pierwszej drużyny - informuje "AS".

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Hansi Flick

Fort skreślony przez Barcelonę. Nie dostanie numeru

Barcelona tego lata prowadzi dość skromne działania na rynku transferowym. Na wczesnym etapie letniego okienka pozyskała Joana Garcię, a później pracowała nad nowym skrzydłowym. Zabiegała o takich piłkarzy, jak Nico Williams czy Luis Diaz, a ostatecznie do Katalonii trafił Marcus Rashford, który został wypożyczony z Manchesteru United. Obecnie Blaugrana skupia się na wyjaśnieniu przyszłości graczy, których już ma w kadrze. Wygląda na to, że do wyprowadzki szykuje się Hector Fort, który nie znalazł uznania w oczach Hansiego Flicka.

Sytuacja kadrowa Barcelony na bokach obrony jest dość dobra – na prawej mogą grać Jules Kounde oraz Eric Garcia, a na lewej Alejandro Balde i Gerard Martin. Fort jest uważany przez kibiców za wielki talent, a w dodatku cechuje się sporą wszechstronnością, ale Flick woli stawiać na innych. Z tego względu 19-latek najprawdopodobniej będzie musiał poszukać szczęścia w innym klubie.

Działania Blaugrany mają na celu zmusić Forta do zmiany zespołu. „AS” informuje, że ten nie otrzyma nawet numeru w pierwszej drużynie, co tylko potwierdza, że nie znajduje się w planach Flicka. W przyszłym roku wygasa kontrakt obrońcy, dlatego Barcelona w przypadku sprzedaży liczy na zarobek w okolicach 10 milionów euro. Jego transferem mają się interesować kluby z Ligue 1.