Aston Villa może pozyskać konkurenta do walki o walki o miejsce w składzie dla Matty'ego Casha. Jak się okazuje, The Villans zaczęli badać możliwość pozyskania Hectora Forta z FC Barcelony - donosi "Marca".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Hector Fort z FC Barcelony na radarze Aston Villi

Aston Villa już w sobotę rozpocznie zmagania w nowym sezonie Premier League. Tego dnia podopieczni Unaia Emery’ego zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle United. The Villans nie przeszli trzęsienia ziemi podczas letniego okienka transferowego. Na uwagę zasługuje jedynie przyjście Evanna Guessanda z OGC Nice za kwotę30 milionów euro.

Jak się jednak okazuje, Aston Villa nie zamknęła jeszcze kadry na sezon 2025/26. Zespół z Premier League zamierza pozyskać nowego prawego defensora, czyli konkurenta dla Matty’ego Casha. Reprezentant Polski wkrótce może rywalizować o skład z graczem FC Barcelony. Hiszpańska „Marca” zdradza, że w kręgu zainteresowań The Villans znalazł się Hector Fort.

Aston Villa tym samym będzie musiała zmierzyć się z konkurencją. Utalentowany Hiszpan znajduje się również na celowniku Borussii Dortmund. Defensor niespecjalnie znajduje się w planach FC Barcelony. Duma Katalonii ma bowiem dobrze opakowaną prawą stronę obrony, przez co brakuje miejsca dla 19-latka.

Hector Fort ma za sobą pierwszy rok w seniorskiej drużynie FC Barcelony. W minionej kampanii Hiszpan rozegrał 20 spotkań pod okiem Hansiego Flicka. 19-latek nie strzelił gola, ale może się pochwalić trzema asystami.