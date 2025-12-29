DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona wypożyczy ter Stegena do Girony

Barcelona z całą pewnością w tym sezonie pomimo różnych problemów radzi sobie dobrze, choć oczywiście nie jest idealnie. Niemniej w rozgrywkach La Liga ekipa Hansiego Flicka jest liderem, a w pozostałych rozgrywkach na krajowym podwórku także realizacje pokładane w niej ambicje. Nieco gorzej jest w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie przede wszystkim znak o sobie dają liczne problemy defensywne.

Wiadomo jednak, że bardzo trudno zimą będzie wzmocnić tę strefę boiska. Jednakże pomóc w ewentualnych transferach z pewnością ma odejście Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz od dłuższego już czasu łączony jest z przenosinami do innego zespołu, ale do tej pory nic z tego nie było. W Dumie Katalonii nie ma on bowiem przyszłości, ale do tej pory chciał zostać. Teraz sprawa nabrała tempa. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Barcelona finalizuje obecnie wypożyczenie ter Stegena do Girony, a sam bramkarz jest gotowy na ten ruch.

Marc-Andre ter Stegen w tym sezonie rozegrał jeden mecz w barwach Barcelony. Łącznie na koncie ma jednak ponad 420 występów w bramce Blaugrany. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Niemiec na siedem milionów euro. Umowa 33-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

