Flick wskazał cel transferowy Barcelony. Konkretny priorytet

FC Barcelona rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu nowego obrońcy. Jak poinformował serwis Mudno Deportivo, priorytetem Flicka jest doświadczony zawodnik.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick woli sprowadzić doświadczonego obrońcę

Barcelona poważnie rozważa ruch na zimowym rynku transferowym. Wszystko ma związek z kontuzją Andreasa Christensena, który doznał częściowego zerwania więzadła krzyżowego i może pauzować nawet cztery miesiące. Przy takiej absencji klub może skorzystać z przepisów finansowych LaLiga i przeznaczyć część jego pensji na sprowadzenie zastępstwa.

W klubie trwa intensywna analiza dostępnych opcji. Dział sportowy sprawdza głównie rynek włoski i niemiecki. Kluczowe kryterium jest jedno: piłkarz musi być gotowy do gry od zaraz i odnaleźć się w drużynie bez długiego okresu adaptacji.

Hansi Flick nie ukrywa, że preferuje rozwiązanie krótkoterminowe, ale sprawdzone. Niemiecki szkoleniowiec chce postawić na defensora z doświadczeniem na najwyższym poziomie. Taki zawodnik ma dać stabilność i spokój w newralgicznym momencie sezonu.

Wśród analizowanych nazwisk pojawia się kilka dobrze znanych postaci. Barcelona miała sondować sytuację Marcosa Senesiego z Bournemouth, choć jego odejście w styczniu jest mało realne. Na liście znajduje się także Nathan Ake z Manchesteru City, który pasuje do profilu lewonożnego, wszechstronnego obrońcy, ale jego transfer byłby skomplikowany finansowo.

Ciekawą opcją jest również Stefan de Vrij z Interu Mediolan. Holender gra w tym sezonie niewiele i obawia się, że brak minut może kosztować go miejsce na mundialu. To sprawia, że ewentualna zmiana otoczenia staje się dla niego realna. We Włoszech wymieniani są także Koni De Winter z Milanu oraz Juan Jesus z Napoli, który coraz rzadziej pojawia się w planach Antonio Conte.

Na drugim biegunie znajduje się młody Luka Vusković z Hamburga, obserwowany przez Barcelonę od dłuższego czasu. 18-latek uchodzi za ogromny talent, ale jego kandydatura nie wpisuje się w aktualny priorytet Flicka. Trener wyraźnie stawia dziś na doświadczenie, a nie na projekt długofalowy.

Na razie decyzja o transferze jeszcze nie zapadła, ale wszystko wskazuje na to, że jeśli Barcelona ruszy po wzmocnienie, będzie to obrońca ograny w dużej piłce, gotowy natychmiast wejść do składu.