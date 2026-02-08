Barcelona dostała ofertę za pomocnika. Klub długo się nie zastanawiał

FC Barcelona podczas zimowego okienka dostała ciekawą propozycję. Jak podaje SPORT, Galatasaray zaoferował aż 30 milionów euro za młodego pomocnika.

ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Marc Bernal mógł odejść do Galatasaray

Marc Bernal to jeden z największych talentów La Masii i w ostatnim czasie coraz częściej występuje w pierwszej drużynie po powrocie z kontuzji. Pomocnik rozegrał dotąd niewiele spotkań, jednak mimo to przyciągnął uwagę dużych klubów.

Jak się okazuje pod koniec zimowego okna transferowego po młodego zawodnika ruszył Galatasaray. Do Barcelony trafiła oferta opiewająca na około 30 milionów euro.

Blaugrana analizowała tę propozycję, ale doszła do wniosku, że nie chce tracić wychowanka. Turecki gigant był bardzo zdeterminowany i chciał potroić wynagrodzenie zawodnika, więc oferta była naprawdę kusząca. Mimo to Katalończycy uznali, że nie chcą go sprzedawać. Zresztą sam pomocnik nie chciał odchodzić nawet na wypożyczenie.

Aktualnie Bernal dostaje coraz więcej szans od Hansiego Flicka. W poprzednim meczu z Mallorcą wpisał się nawet na listę strzelców. Barcelona liczy na dalszy rozwój 18-latka. Czas pokaże, jak młody piłkarz wykorzysta tę szansę. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 462 minuty w osiemnastu spotkaniach, strzelając jedną bramkę i notując jedną asystę.

