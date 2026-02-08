Real i Barcelona walczą o gwiazdę. Jeden z gigantów zrezygnował z tego transferu

Nico Schlotterbeck przez ostatnie miesiące był łączony z takimi klubami jak Real Madryt i Barcelona. Jednak jeden z wymienionych gigantów zrezygnował z tego ruchu - podaje SPORT.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Barcelona rezygnuje z transferu? Real Madryt może mieć ułatwione zadanie

Nico Schlotterbeck od dłuższego czasu przyciąga uwagę największych klubów Europy. Stoper Borussii Dortmund uchodzi za jednego z najlepszych defensorów Bundesligi. Obecnie jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, dlatego przyszłość zawodnika nie jest pewna.

Barcelona długo obserwowała sytuację reprezentanta Niemiec, ale według hiszpańskich mediów Katalończycy rozważyliby taki ruch tylko wtedy, gdyby zawodnik był dostępny za darmo, a jego oczekiwania finansowe w sprawie wynagrodzenia zostały uznane za rozsądne. Co więcej, według doniesień Blaugrana wolałaby wzmocnić ofensywę. To otwiera więc drzwi Realowi Madryt.

Królewscy szukają nowych obrońców, ponieważ David Alaba oraz Antonio Rudiger mogą odejść po zakończeniu sezonu. Schlotterbeck to lewonożny stoper, który potrafi też wyprowadzić akcję. Dodatkowo jest silny fizycznie i pewny w pojedynkach. Stąd zainteresowanie hiszpańskiego giganta.

Mimo że Duma Katalonii odpuściła temat transferu, to nie znaczy, że Los Blancos nie będą mieli konkurencji w walce o pozyskanie 26-latka. Również kluby z Premier League obserwują rozwój sytuacji. Dlatego najbliższe miesiące będą kluczowe dla przyszłości Niemca.

