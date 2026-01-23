Barcelona dostała ofertę 120 milionów za Raphinhę! Natychmiast zdecydowała

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona odrzuciła ofertę transferu za Raphinhę

Barcelona w tym sezonie walczyć będzie znów o najważniejsze trofea zarówno w Hiszpanii, jaki i Lidze Mistrzów. Trudno na ten moment przypuszczać, aby miała im powinąć noga w walce o obronę mistrzowskiego tytułu. Niemniej nadal trzeba być skoncentrowanym, szczególnie, że gra defensywa ekipy Hansiego Flicka mocno kuleje.

Nie ma jednak wątpliwości także, że piłkarze Dumy Katalonii wzbudzają spore zainteresowanie na rynku transferowym. Ostatnio sporo mówi się o Robercie Lewandowskim i fakcie, że Polak jest na radarze m.in. klubów z MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Nie jest to jednak jedyny gracz, którego obserwują drużyny z Półwyspu Arabskiego.

Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Barcelona otrzymała w tym okienku ofertę 120 milionów euro za transfer Raphinhy od arabskiego zespołu Neom SC. Propozycja ta została jednak odrzucona. Duma Katalonii nie chce tracić kluczowego gracza na tym etapie sezonu, nawet jeśli propozycja była dość atrakcyjna. Raphinha jest bowiem jednym z liderów zespołu i czołową postacią szatni.

Raphinha w tym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań i zdobył w nich 11 goli oraz zanotował pięć asyst. Łącznie ten 29-letni Brazylijczyk ma dla zespołu z Katalonii 163 mecze i 65 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 80 milionów euro, a umowa skrzydłowego wygasa latem 2028 roku.

Zobacz także: „Flick się po prostu do tej drużyny nie nadaje”