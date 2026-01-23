„Flick się po prostu do tej drużyny nie nadaje”

Jan Tomaszewski w ostrych słowach podsumował Hansiego Flicka. Legendarny polski bramkarz stwierdził na łamach Super Expressu, że Niemiec nie nadaje się do drużyny Barcelony.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jam Tomaszewski dosadnie podsumował Hansiego Flicka

FC Barcelona pokonała Slavię Praga 4:2 w meczu Ligi Mistrzów i znacząco przybliżyła się do awansu do najlepszej ósemki fazy ligowej. Spotkanie było jednak pełne emocji i błędów, a jednym z nich był niefortunny gol samobójczy Roberta Lewandowskiego. Jan Tomaszewski w rozmowie z Super Expressem stanął w obronie kapitana reprezentacji Polski.

– Robert tutaj był bez jakiejkolwiek winy. Zawodnik, który wyskakiwał przed nim, skierował piłkę głową w kierunku bramki. Robert dostał w plecy, ja nie wiem, czy to można zaliczyć jako bramkę samobójczą – powiedział były bramkarz.

Zdecydowanie ostrzej Tomaszewski wypowiedział się natomiast o Hansim Flicku. Jego zdaniem niemiecki szkoleniowiec źle przygotował drużynę pod względem fizycznym i doprowadził zawodników na skraj wytrzymałości.

– Oni po prostu są zajechani. Ma samograj, który niestety gra na 40–50 procent swoich możliwości – ocenił 78-latek.

Legenda polskiej piłki nie ma wątpliwości, że przyszłość Flicka w Barcelonie zależy wyłącznie od jednego trofeum. Według Tomaszewskiego brak triumfu w Lidze Mistrzów powinien oznaczać natychmiastowe rozstanie z trenerem.

– On musi, powtarzam, musi wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli nie wygra, to powinni go wychusteczkować, bo on się po prostu do tej drużyny nie nadaje. On z nich zrobił półzawodników – wypalił Tomaszewski.

Barcelona po zwycięstwie w Pradze zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i wciąż ma realne szanse na bezpośredni awans do 1/8 finału. O wszystkim zdecyduje ostatnia kolejka, w której zespół Roberta Lewandowskiego zagra u siebie z FC Kopenhagą.