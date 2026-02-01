Barcelona chce zatrzymać napastnika! Dostanie ofertę przedłużenia kontraktu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres ma otrzymać nowy kontrakt. Barcelona zdecydowała

Ferran Torres rozgrywa solidny sezon w barwach Dumy Katalonii i obecnie jest jednym z najważniejszych strzelców zespołu. Ostatnio trafił do siatki w meczu z Elche, choć jednocześnie zmarnował kilka okazji. Mimo to jego liczby w lidze nie są złe, dlatego FC Barcelona ma zamiar rozpocząć rozmowy. W związku z tym temat nowej umowy staje się coraz bardziej realny.

Aktualny kontrakt Hiszpana obowiązuje do 2027 roku. Nikt nie chce jednak czekać do ostatniej chwili, dlatego negocjacje mają ruszyć wcześniej. Według hiszpańskich mediów nie są spodziewane żadne komplikacje.

Napastnik trafił do Blaugrany z Manchesteru City w 2022 roku i początkowo miał rolę rezerwowego. Dopiero teraz Hansi Flick wystawia go coraz częściej w pierwszym składzie kosztem Roberta Lewandowskiego. W trakcie całego pobytu na Camp Nou 25-latek wystąpił ponad 180 spotkaniach, w których strzelił 59 bramek i zanotował 21 asyst.

W tym sezonie reprezentant Hiszpanii zdobywa gole nie tylko w La Lidze, lecz także w europejskich oraz krajowych pucharach. Wydaje się, że gigant chce nagrodzić zawodnika za jego przyzwoitą formę.

