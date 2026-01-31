Barcelona z kolejnym zwycięstwem. Cztery gole w Elche [WIDEO]

FC Barcelona pokonała Elche w 22. kolejce La Liga. Katalończycy zdobyli trzy bramki, choć powinni strzelić dwa razy tyle. Ostatecznie wygrali (3:1) po golach Yamala, Torresa i Rashforda.

Komplet punktów wraca do Barcelony!

FC Barcelona, choć raziła nieskutecznością, poradziła sobie z Elche w 22. kolejce La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka zdobyli komplet punktów, wygrywając (3:1). Na listę strzelców wpisali się Lamine Yamal, Ferran Torres i Marcus Rashford.

Worek z bramkami w pierwszej połowie otworzył się bardzo szybko, ponieważ już w 6. minucie. Jako pierwszy do siatki trafił Lamine Yamal, który zanotował dziewiąte trafienie w lidze. Duma Katalonii wykorzystała błąd rywali, a Dani Olmo wykonał podanie z połowy boiska, wypuszczając młodszego kolegę sam na sam z bramkarzem. 18-latek minął golkipera i strzelił do pustej bramki.

Lamine Yamal otwiera wynik spotkania już w 6. minucie! 🔥



Defensywa Elche zaliczyła drzemkę w najgorszym możliwym momencie 👀



Elche nie poddawało się w dążeniu do wyrównania i po nieco ponad dwudziestu minutach doprowadzili do wyrównania. Podobnie jak Yamal sam na sam z golkiperem znalazł się Alvaro Rodriguez, który uderzając po długim słupku, pokonał Joana Garcię.

Przed przerwą Barcelona pokazała, jak nie powinno się wykańczać akcji. Stuprocentowe okazje marnował nie tylko Ferran Torres, ale również Fermin Lopez. Finalnie napastnik jednak wpisał się na listę strzelców w 40. minucie, dając Blaugranie prowadzenie.

W drugiej połowie Barcelona nadal dominowała, ale długo nie potrafiła przekłuć tego na zdobycie bramki. Dopiero w 72. minucie na listę strzelców wpisał się Marcus Rashford. Anglik wykorzystał podanie Lamine Yamala i po małym zamieszaniu trafił do pustej bramki. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w 62. minucie i oddał dwa strzały, ale żaden z nich nie był celny.

Elche 1:3 FC Barcelona (29′ Rodriguez – 6′ Yamal, 40′ Ferran, 72′ Rashford)