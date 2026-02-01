Barcelona szykuje bombę transferową. Zaplanowano konkretne wzmocnienia

FC Barcelona już teraz układa strategię transferową na lato i stawia na precyzyjne ruchy. Według The Touchline klub planuje jeden głośny transfer oraz kilka wzmocnień bez kwoty odstępnego.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona przygotowała plan na letnie wzmocnienia

Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego, mając jasno określone priorytety sportowe. Klub chce wzmocnić środek obrony oraz linię ataku, a kluczowe znaczenie będzie miała sytuacja finansowa.

Według The Touchline plan jest konkretny. Duma Katalonii zamierza przeznaczyć środki na jeden transfer z najwyższej półki. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest pozycja numer dziewięć, bo w klubie coraz realniej zakłada się odejście Roberta Lewandowskiego po sezonie. Pozostałe wzmocnienia mają pochodzić z rynku wolnych zawodników.

To rozwiązanie nie jest przypadkowe. W ostatnich latach Blaugrana wielokrotnie sięgała po piłkarzy bez kwoty odstępnego i przy ograniczonym budżecie potrafiła realnie podnieść jakość kadry. Latem ta strategia ma zostać rozwinięta.

Na liście potencjalnych wolnych piłkarzy znajduje się kilku bardzo głośnych zawodników. Wśród obrońców wymieniany jest Ibrahima Konate z Liverpoolu, który jeszcze niedawno był łączony z Realem Madryt. Klub obserwuje też sytuację Marcosa Senesiego z Bournemouth.

W pomocy ponownie wraca temat Bernardo Silvy. Portugalczyk od lat znajduje się w orbicie zainteresowań Barcelony, a jego nazwisko znów jest brane pod uwagę. Blaugrana monitoruje również Leon Goretzka z Bayernu Monachium, zawodnika doskonale znanego Hansiemu Flickowi.

Zobacz również: Juventus wreszcie dogadał transfer napastnika. Jest słynne „here we go”