Barcelona chce światową gwiazdę za darmo! Nie Bernardo Silva

Barcelona rozważa głośny ruch na lato. Fichajes.net informuje, że na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Mohamed Salah, który po sezonie opuści Liverpool i będzie dostępny bez kwoty odstępnego.

Barcelona szuka wzmocnień w ofensywie i według najnowszych doniesień jednym z nazwisk branych pod uwagę jest Mohamed Salah. Egipcjanin ma zakończyć swoją przygodę z Liverpoolem po obecnym sezonie, a dla katalońskiego klubu to okazja, by sięgnąć po piłkarza o wielkim nazwisku bez wydawania pieniędzy na transfer.

Hiszpańskie źródła podają, że temat jest rozważany także pod kątem ustawienia zespołu Hansiego Flicka. Niemiec ma widzieć w Salahu zawodnika, który dałby Barcelonie więcej wariantów w ofensywie. W grę wchodzi nie tylko prawa strona, ale też ustawienie bliżej środka lub nawet rola fałszywego napastnika.

W klubie mają uważać, że taki ruch podniósłby poziom rywalizacji w przednich formacjach i dał drużynie więcej doświadczenia w ważnych meczach. Salah mimo 33 lat nadal ma mocną pozycję na rynku, a jego liczby z tego sezonu pokazują, że wciąż potrafi przesądzać o wyniku.

Dla Barcelony największym atutem tej operacji byłby brak kosztu transferu. To właśnie dlatego nazwisko Egipcjanina ma być rozpatrywane bardzo poważnie. Według mediów w najbliższych tygodniach temat może nabrać znaczenia, jeśli Blaugrana uzna, że warunki finansowe całej operacji są do udźwignięcia.