Barcelona chce światową gwiazdę za darmo! Nie Bernardo Silva

09:56, 26. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Fichajes

Barcelona rozważa głośny ruch na lato. Fichajes.net informuje, że na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Mohamed Salah, który po sezonie opuści Liverpool i będzie dostępny bez kwoty odstępnego.

fot. ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Salah w planach Barcelony na lato

Barcelona szuka wzmocnień w ofensywie i według najnowszych doniesień jednym z nazwisk branych pod uwagę jest Mohamed Salah. Egipcjanin ma zakończyć swoją przygodę z Liverpoolem po obecnym sezonie, a dla katalońskiego klubu to okazja, by sięgnąć po piłkarza o wielkim nazwisku bez wydawania pieniędzy na transfer.

Hiszpańskie źródła podają, że temat jest rozważany także pod kątem ustawienia zespołu Hansiego Flicka. Niemiec ma widzieć w Salahu zawodnika, który dałby Barcelonie więcej wariantów w ofensywie. W grę wchodzi nie tylko prawa strona, ale też ustawienie bliżej środka lub nawet rola fałszywego napastnika.

W klubie mają uważać, że taki ruch podniósłby poziom rywalizacji w przednich formacjach i dał drużynie więcej doświadczenia w ważnych meczach. Salah mimo 33 lat nadal ma mocną pozycję na rynku, a jego liczby z tego sezonu pokazują, że wciąż potrafi przesądzać o wyniku.

Dla Barcelony największym atutem tej operacji byłby brak kosztu transferu. To właśnie dlatego nazwisko Egipcjanina ma być rozpatrywane bardzo poważnie. Według mediów w najbliższych tygodniach temat może nabrać znaczenia, jeśli Blaugrana uzna, że warunki finansowe całej operacji są do udźwignięcia.

